تسبب الفنان حسن الهلالي في أزمة في عزاء الفنان هاني شاكر، بعد منعه من الدخول إلى جانب عدد كبير من أصحاب صفحات السوشيال ميديا، بسبب الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها نقابة الصحفيين، وإطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وذلك فى أول تطبيق رسمى لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة سكنة «SOKNA»، المتخصصة فى تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، للحد من المتطفلين على العزاءات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان حسن الهلالي الذي ظهر منفعلا معربا عن غضبه بسبب منعه من الدخول وتقديم واجب العزاء في الفنان الكبير هاني شاكر.

وقال حسن الهلالي في الفيديو: "أنا فنان مصري ولازم يبقى ليا وضعي في بلدي، عيب أنا معروف".

كواليس عزاء الفنان الراحل هاني شاكر

أقيم عزاء الفنان الراحل هاني شاكر مساء أمس الخميس، بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في مختلف الأوساط سواء الفنية أو الغنائية أ وحتى الرياضية، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات العامة والسياسيين منهم الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان مصطفى كامل، الفنان محمد حماقي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق فاروق جعفر، جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتبة فاطمة نعوت، المستشار خالد محجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنان ماجد المصري، الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

وأقيمت صلاة الجنازة أول أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

