إعلان

إغماء وبكاء.. 3 صور ولقطات أبكت القلوب في عزاء هاني شاكر

كتب : نوران أسامة

11:49 م 07/05/2026 تعديل في 11:55 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حالة إغماء في عزاء هاني شاكر
  • عرض 4 صورة
    لبلبة في عزاء هاني شاكر
  • عرض 4 صورة
    محمد الحلو في عزاء هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد عزاء "أمير الغناء العربي" الفنان هاني شاكر، والذي أقيم مساء الخميس في مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر، عددًا من الصور واللقطات التي أبكت القلوب، ونستعرضها في السطور التالية:

الحزن يسيطر على محمد الحلو ولبلبة تبكي

ظهر المطرب الكبير محمد الحلو، في عزاء هاني شاكر، متعبا وسيطرت عليه ملامح الحزن، كما التقطت له الصور مع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

ولم تستطع الفنانة لبلبة السيطرة على دموعها، والتقطت لها الصور وهي تبكي.

حالة إغماء في عزاء هاني شاكر

والتقطت الكاميرات صورا لأحد الحضور بعد سقوطه مغشيا عليه، والتف حوله عدد من المتواجدين في محاولة لمساعدته على استعادة الوعي.

وقدم واجب العزاء في الفنان الراحل، عددا كبيرا من نجوم الفن ومشاهير الرياضة إلى جانب الشخصيات العامة، ومن بينهم: يسرا، محمد ثروت، محمود الخطيب، حسن شحاتة، محمد حماقي، هيفاء وهبي، أشرف زكي، إلهام شاهين، مرتضى منصور، جمال مبارك، ليلى علوي، حماقي، محمد فؤاد.

ورحل هاني شاكر عن عالمنا بعد صراع مع المرض، يوم 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء في بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير.

اقرأ أيضا:

3 وزراء ومحافظ في عزاء هاني شاكر بالشيخ زايد- صور

طائرة ورئيس نادي.. 25 صورة ولقطات من عزاء الراحل هاني شاكر

أمير الغناء العربي هاني شاكر محمد الحلو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت قاعدة بحرية في ميناب
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت قاعدة بحرية في ميناب
الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر
زووم

الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر
تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
علاقات

تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد
أخبار مصر

نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد
القومي للاتصالات: آخر زيادة في أسعار خدمات المحمول كانت منذ عام ونصف
أخبار مصر

القومي للاتصالات: آخر زيادة في أسعار خدمات المحمول كانت منذ عام ونصف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية