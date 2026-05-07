شهد عزاء "أمير الغناء العربي" الفنان هاني شاكر، والذي أقيم مساء الخميس في مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر، عددًا من الصور واللقطات التي أبكت القلوب، ونستعرضها في السطور التالية:

الحزن يسيطر على محمد الحلو ولبلبة تبكي

ظهر المطرب الكبير محمد الحلو، في عزاء هاني شاكر، متعبا وسيطرت عليه ملامح الحزن، كما التقطت له الصور مع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

ولم تستطع الفنانة لبلبة السيطرة على دموعها، والتقطت لها الصور وهي تبكي.

حالة إغماء في عزاء هاني شاكر

والتقطت الكاميرات صورا لأحد الحضور بعد سقوطه مغشيا عليه، والتف حوله عدد من المتواجدين في محاولة لمساعدته على استعادة الوعي.

وقدم واجب العزاء في الفنان الراحل، عددا كبيرا من نجوم الفن ومشاهير الرياضة إلى جانب الشخصيات العامة، ومن بينهم: يسرا، محمد ثروت، محمود الخطيب، حسن شحاتة، محمد حماقي، هيفاء وهبي، أشرف زكي، إلهام شاهين، مرتضى منصور، جمال مبارك، ليلى علوي، حماقي، محمد فؤاد.

ورحل هاني شاكر عن عالمنا بعد صراع مع المرض، يوم 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء في بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني والمشاهير.

