استهدفت ضربة عسكرية أمريكية مينائي قشم وبندر عباس الإيرانيين، رغم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، عن الضربة العسكرية استهدفت المواقع الإيرانية المذكورة قبل قليل، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يمثل استئنافا لعمليات حرب إيران أو إنهاء لاتفاق وقف إطلاق النار الساري حاليا بين إيران وأمريكا.

اشتباكات جزيرة قشم وتطورات حرب إيران

وقبل وقت قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباك بين القوات الإيرانية وطائرات صغيرة وطائرات استطلاع مسيرة في محيط جزيرة قشم وبندر عباس، مما يعكس حالة التأهب في ظل حرب إيران وأمريكا.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظة هرمزجان أن الأصوات التي سُمعت في جزيرة قشم ناتجة عن مواجهة مع طائرات صغيرة وطائرات استطلاع مسيّرة، مع التأكيد على عدم وقوع أي تصادم أو أضرار أو انفجارات داخل الجزيرة خلال هذه الجولة من حرب إيران.

استهداف رصيف بهمن ومسار حرب إيران وأمريكا

وذكرت وكالة "فارس" أن المتابعات الميدانية في بندر عباس أظهرت تعرض أجزاء تجارية من رصيف بهمن في جزيرة قشم للاستهداف، خلال تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو"، في إطار تداعيات حرب إيران وأمريكا.

من جانبها، أوضحت وكالة "تسنيم" أن دوي الانفجارات في بندر عباس مرتبط بعمليات دفاعية ضد طائرتين صغيرتين، وسط استمرار الترقب لنتائج المواجهة بين إيران وأمريكا.