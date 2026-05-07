بتهمة سب الخطيب.. مصراوي يكشف تفاصيل محاكمة مدحت شلبي

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تفاصيل محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء الأنوار" عبر فضائية إم بي سي مصر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

محاكمة مدحت شلبي

قال محمد عثمان، لمصراوي: "محاكمة مدحت شلبي ستكون يوم 1 يونيو المقبل أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتهمه سب وقذف وإزعاج محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونشر أخبار كاذبة".

وأشار عثمان إلى أن نيابة 6 أكتوبر كانت استدعت مدحت شلبي، في البلاغ المقدم من الأهلي، وخضع للتحقيق.

واختتم عثمان تصريحاته لمصراوي: "قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، كما تقدمنا بـ3 بلاغات جديدة للنائب العام ضد مدحت شلبي، عن وقائع مماثلة".

