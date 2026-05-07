الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

بتهمة سب الخطيب.. مصراوي يكشف تفاصيل محاكمة مدحت شلبي

كتب : رمضان حسن

03:24 م 07/05/2026 تعديل في 03:36 م
    مدحت شلبي
    مدحت شلبي من زيارة مودرن سبورت
    محمود الخطيب يتابع مباراة الأهلي وزد
    الخطيب

كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تفاصيل محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء الأنوار" عبر فضائية إم بي سي مصر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

محاكمة مدحت شلبي

قال محمد عثمان، لمصراوي: "محاكمة مدحت شلبي ستكون يوم 1 يونيو المقبل أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتهمه سب وقذف وإزعاج محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونشر أخبار كاذبة".

وأشار عثمان إلى أن نيابة 6 أكتوبر كانت استدعت مدحت شلبي، في البلاغ المقدم من الأهلي، وخضع للتحقيق.

واختتم عثمان تصريحاته لمصراوي: "قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، كما تقدمنا بـ3 بلاغات جديدة للنائب العام ضد مدحت شلبي، عن وقائع مماثلة".

بعد تراجعه.. لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض معدلات التضخم؟ (رسم تفاعلي)
وصلت المستشفى في كامل وعيها.. إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع ببورسعيد
أريد أن أكون قدوة حسنة.. محمد صلاح يكشف أمنيته الأخيرة داخل ليفربول
بإطلالة صيفية على البحر.. ياسمين صبري تنشر صورا من زيارتها مرسى علم
طعام شهير قد يحمي من ألزهايمر.. تناوله 5 مرات أسبوعيا
