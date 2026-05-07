"عدم المجازفة".. الزمالك يحسم موقف مشاركة بيزيرا في نهائي الكونفدرالية

قرر النادي الأهلي التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد مدحت عبد الهادي، لاعب الزمالك السابق، لما بدر منه تجاه النادي في أحد مقاطع الفيديو.

مدحت عبد الهادي يسب الأهلي

ظهر مدحت عبد الهادي، في مقطع فيديو متداول، في مدرجات ملعب برج العرب، خلال مباراة الزمالك وسموحة، وهو يسب النادي الأهلي.

وقال مدحت عبد الهادي، في مقطع الفيديو، عقب إحراز عدي الدباغ هدف فوز الزمالك، لفظ بذيء ضد الأهلي، وعندما رد عليه أحد المشجعين بأن هناك تسجيلا، قال: "أنا ما يهمنيش".

بلاغ من الأهلي ضد مدحت عبد الهادي

قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي، بعدما ظهر فيه فيديو يسب فيه النادي الأهلي".

