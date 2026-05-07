قرار عاجل.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي

كتب : رمضان حسن

02:59 م 07/05/2026 تعديل في 03:00 م
    مدحت عبد الهادي - أمير عزمي مجاهد - باتريس كارتيرون

قرر النادي الأهلي التقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد مدحت عبد الهادي، لاعب الزمالك السابق، لما بدر منه تجاه النادي في أحد مقاطع الفيديو.

مدحت عبد الهادي يسب الأهلي

ظهر مدحت عبد الهادي، في مقطع فيديو متداول، في مدرجات ملعب برج العرب، خلال مباراة الزمالك وسموحة، وهو يسب النادي الأهلي.

وقال مدحت عبد الهادي، في مقطع الفيديو، عقب إحراز عدي الدباغ هدف فوز الزمالك، لفظ بذيء ضد الأهلي، وعندما رد عليه أحد المشجعين بأن هناك تسجيلا، قال: "أنا ما يهمنيش".

بلاغ من الأهلي ضد مدحت عبد الهادي

قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي، بعدما ظهر فيه فيديو يسب فيه النادي الأهلي".

الأهلي مدحت عبد الهادي الزمالك

بعد تراجعه.. لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض معدلات التضخم؟ (رسم تفاعلي)
784 مليون دولار أموال ساخنة خرجت من بورصة مصر خلال أسبوع
كيف تراجع الدولار رغم خروج الأموال الساخنة وتحركات الإنتربنك؟
غياب لاعب الزمالك.. موعد جنازة والد محمد شحاتة
ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟
