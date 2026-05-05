الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

مفاجأة لـ الفارس الأبيض.. خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

كتب : سيد متولي

04:30 م 05/05/2026 تعديل في 08:13 م
    نادي الزمالك
    جماهير الزمالك
    هزيمة الزمالك من الأهلي
    نادي الزمالك

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025/26.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الأول برصيد 50 نقطة، ويأمل في الانتصار من أجل الاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل ملاحقة بيراميدز الوصيف له، برصيد 50 نقطة، والأهلي الثالث بـ47 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر انطلاق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري، في تمام الساعة 8 مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل عبر قناة أون سبورت ماكس.

ويغيب عن الزمالك كل من، عمر جابر، أحمد حمدي، سيف جعفر، محمود جهاد، عمرو ناصر، محمود الشناوي ومحمد صبحي، أنس وائل، بارون أوشينج.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – محمود الونش – محمد إبراهيم.

خط الوسط: عبدالله السعيد – محمد شحاتة – محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

وكشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عن توقعاتها بشأن نتيجة مباراة الزمالك وسموحة، اليوم، في الدوري المصري.

وأكدت "عبير"، أن فرص الزمالك في تحقيق الانتصار قد تكون أفضل في مباراة اليوم من منافسه فريق سموحة.

ورجحت خبيرة الأبراج، كفة نادي الزمالك في تحقيق الفوز، متوقعة أن الحظ قد يكون حليف الفارس الأبيض في مباراة اليوم أمام سموحة.

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
بملابس الإحرام.. 5 صور لـ هاني شاكر في العمرة
فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
