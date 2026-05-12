بعد استغاثة على فيسبوك.. ضبط طالب هدد خطيبته السابقة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

05:22 م 12/05/2026

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت خلاله فتاة تستغيث بعد تعرضها للسب والتهديد من خطيبها السابق بمحافظة بورسعيد.

ضبط المتهم بعد فحص الفيديو


وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب فحص الفيديو المتداول، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد.

اعتراف المتهم بالواقعة


وأوضحت الوزارة أنه بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل


وكان مقطع الفيديو قد أثار حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الفتاة وهي تتضرر من تعرضها للتهديد ومحاولة تخويفها من قبل خطيبها السابق.

تجاوزت الـ92 عامًا.. ظهور لافت للمحامية آمال عثمان داخل جلسة قضائية يشعل
