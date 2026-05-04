الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 2
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

"بسبب لقاء القمة".. الأهلي يعلن سبب غياب تريزيجيه عن مباراة إنبي غدا بالدوري

كتب : يوسف محمد

09:09 م 04/05/2026
كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب غياب محمود تريزيجيه قائد الفريق عن مباراة إنبي غدا بالدوري المصري.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، أعلن منذ قليل عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة إنبي بالدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنبي غدا الثلاثاء 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

سبب غياب تريزيجيه عن مباراة إنبي بالدوري المصري

وأوضح جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب سيغيب عن مباراة الغد، بسبب تعرضه لجرح قطعي فوق الركبة اليسرى خلال مباراة الزمالك الماضية بالدوري.

وأشار جاب الله، أن تعرض محمود تريزيجيه لجرح قطعي فوق الركبة اليسرى، استلزم القيام بخياطة 5 غرز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة الغد الثلاثاء، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره الزمالك، في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

محمود تريزيجيه النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وإنبي

