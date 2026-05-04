أحمد فتوح آخرهم.. أحكام قضائية لاحقت نجوم كرة القدم

تصدر أحمد فتوح لاعب الزمالك، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم منه في القضية المتهم فيها بالتسبب في وفاة السيد الشبكي.

لم تكن واقعة فتوح هي الأولى، إذ شهدت الفترة الماضية صدور أحكام قضائية ضد عدد من اللاعبين.

أحكام قضائية لاحقت نجوم كرة القدم

سبق وأن قضت محكمة جنايات الجيزة في ديسمبر 2025 بحبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لمدة عام مع الشغل في قضية تزوير بأحد المعاهد بالجيزة.

وتعرض أيضًا إمام عاشور لاعب الأهلي، لحكم بالحبس 6 أشهر على خلفية واقعة تعدٍ على فرد أمن داخل مركز تجاري، قبل أن تنتهي الأزمة بالتصالح بعد دفع تعويض.

إبراهيم سعيد نجم مصر السابق، دخل دائرة الأزمات القانونية، حيث تم القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي مرتبط بنزاع مع طليقته، التي اتهمته لاحقًا بسرقة مبلغ مالي.

كما تعرض ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد للحبس، عقب مباراة نصف نهائي السوبر المصري 2024 في الإمارات.

وشهدت واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي، على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، تصعيدًا قانونيًا، حيث صدر حكم بحبسه عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إلى جانب تعويض مدني 100 ألف جنيه، مع تأييد الحكم ورفض الاستئناف.

حُكم أيضًا في وقت سابق على إسلام جابر لاعب الزمالك السابق، بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ في 2024، في قضية اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي وإنكار علاقته الزوجية ونسب طفله.

