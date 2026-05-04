مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 0
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 0
22:00

ريال سوسيداد

مصدر يكشف لمصراوي .. هل يستمر مروان عثمان مع بالأهلي؟

كتب : رمضان حسن

09:51 م 04/05/2026
حسم النادي الأهلي موقفه من مصير اللاعب مروان عثمان المعار للفريق حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ علي إعادة اللاعب مروان عثمان لفريق سيراميكا مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر: "كان هناك تفكير في تفعيل بند شراء مروان عثمان نهائيا لكن تراجع مستواه وعدم قدرته علي التأقلم مع الفريق وغياب فاعليته الهجومية جعلت اصحاب القرار في الاهلي يستقرون على عودته لسيراميكا".

وأكد المصدر: "تم إبلاغ مروان عثمان بأن الأهلي سيعيده إلى ناديه حتى يتمكن اللاعب من تحديد مستقبله إذا قرر فك ارتباطه بنادي سيراميكا".

