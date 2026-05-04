مصدر يكشف لمصراوي .. هل يستمر مروان عثمان مع بالأهلي؟

حسم النادي الأهلي موقفه من مصير اللاعب مروان عثمان المعار للفريق حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات لمصراوي، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ علي إعادة اللاعب مروان عثمان لفريق سيراميكا مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر: "كان هناك تفكير في تفعيل بند شراء مروان عثمان نهائيا لكن تراجع مستواه وعدم قدرته علي التأقلم مع الفريق وغياب فاعليته الهجومية جعلت اصحاب القرار في الاهلي يستقرون على عودته لسيراميكا".

وأكد المصدر: "تم إبلاغ مروان عثمان بأن الأهلي سيعيده إلى ناديه حتى يتمكن اللاعب من تحديد مستقبله إذا قرر فك ارتباطه بنادي سيراميكا".

