الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 0
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 0
22:00

ريال سوسيداد

"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري

كتب : يوسف محمد

09:53 م 04/05/2026
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الثلاثاء نظيره إنبي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر غدا الثلاثاء 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري المصري

وأعلن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة توروب، منذ قليل قائمة الفريق الرسمية لمواجهة إنبي في الدوري المصري "دوري نايل". لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة إنبي، عودة محمد هاني لاعب الفريق، بعد انتهاء فترة إيقافه، فيما يغيب عن الأحمر قائد الفريق محمود تريزيجيه بسبب الإصابة.

غيابات الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

ويفتقد النادي الأهلي للعديد من الغيابات في مباراة الغد أمام إنبي، يصل عددها إلى 7 لاعبين، على رأسهم يوسف بلعمري ومحمود تريزيجيه.

ويغيب عن الأحمر الرباعي، عمرو الجزار، أحمد عيد، محمد سيحا ويلسين كامويش، لأسباب فنية، فيما يغيب يوسف بلعمر، كريم فؤاد ومحمود تريزيجيه للإصابة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويخوض المارد الأحمر مباراة الغد أمام إنبي بالدوري، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة.

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وإنبي

