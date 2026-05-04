تقارير تكشف موقف رضا سليم من العودة للأهلي في الموسم المقبل 2026-2027

تقام العديد من المباريات المهمة غداً الثلاثاء الموافق 5 مايو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباريات غداً الثلاثاء في الدوري المصري

ويواجه الزمالك نظيره سموحة بينما يلاقي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا ثم يواجه الأهلي نظيره إنبي غداً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم بطولة الدوري المصري .

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب

1 - الزمالك 50 نقطة

2- بيراميدز 50 نقطة

3 - الأهلي 47 نقطة

4 - سيراميكا كليوباترا 43 نقطة

5 - المصري البورسعيدي 40 نقطة

6 - إنبي 36 نقطة

7 - سموحة 31 نقطة

جدول ترتيب مجموعة الهبوط

1 - وادي دجلة 47 نقطة

2 - البنك الأهلي 42 نقطة

3 - زد 40 نقطة

4 - الجونة 39 نقطة

5 - بتروجيت 37 نقطة

6 - فيوتشر 31 نقطة

7 - طلائع الجيش 31 نقطة

8 - غزل المحلة 31

9 - المقاولون العرب 29 نقطة

10 - الاتحاد السكندري 28 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة

12 - حرس الحدود 22 نقطة

13 - فاركو 21 نقطة

14 - الإسماعيلي 18 نقطة

اقرأ ايضاً:

"بسبب لقاء القمة".. الأهلي يعلن سبب غياب تريزيجيه عن مباراة إنبي غدا بالدوري

هالاند أساسيًا.. التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الاتحاد السكندري ينعى علي ماهر أحد مشجعي النادي



