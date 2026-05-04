الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 1
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

1 0
22:00

ريال سوسيداد

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة السادسة لمرحلة الحسم

كتب : محمد الميموني

10:12 م 04/05/2026
تقام العديد من المباريات المهمة غداً الثلاثاء الموافق 5 مايو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباريات غداً الثلاثاء في الدوري المصري

ويواجه الزمالك نظيره سموحة بينما يلاقي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا ثم يواجه الأهلي نظيره إنبي غداً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم بطولة الدوري المصري .

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب

1 - الزمالك 50 نقطة
2- بيراميدز 50 نقطة
3 - الأهلي 47 نقطة
4 - سيراميكا كليوباترا 43 نقطة
5 - المصري البورسعيدي 40 نقطة
6 - إنبي 36 نقطة
7 - سموحة 31 نقطة

جدول ترتيب مجموعة الهبوط
1 - وادي دجلة 47 نقطة
2 - البنك الأهلي 42 نقطة
3 - زد 40 نقطة
4 - الجونة 39 نقطة
5 - بتروجيت 37 نقطة
6 - فيوتشر 31 نقطة
7 - طلائع الجيش 31 نقطة
8 - غزل المحلة 31
9 - المقاولون العرب 29 نقطة
10 - الاتحاد السكندري 28 نقطة
11 - كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة
12 - حرس الحدود 22 نقطة
13 - فاركو 21 نقطة
14 - الإسماعيلي 18 نقطة

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
