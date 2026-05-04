"عودة هاني".. قائمة النادي الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

08:46 م 04/05/2026
  • عرض 12 صورة
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، قائمة الفريق الرسمية لمواجهة إنبي بالدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي غدا الثلاثاء 5 مايو الجاري، في الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي وحمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، هادي رياض، محمد شكري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، أليو ديانج، مروان عطية، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف ومروان عثمان.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، عودة محمد هاني، بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعهم الفريق، من 24 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق إنبي المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 36 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

