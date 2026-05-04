الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

جميع المباريات

"بعد هاتريك مونت كارلو".. حمزة عبد الكريم يعلق على تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للشباب

كتب : يوسف محمد

07:08 م 04/05/2026
  
  
أعرب حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر الشاب، عن سعادته بعد مشاركته في فوز فريق شباب برشلونة أمس على حساب نظيره مونت كارولو، في الدوري الإسباني تحت 19 عاما.

وحقق فريق شباب برشلونة فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره مونت كارلو، بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت تألق النجم المصري.

وبهذا الفوز ضمن فريق برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني للشباب تحت 19 عاما، ليتوج عبد الكريم بأول ألقابه مع الفريق الكتالوني.

أهداف حمزة عبد الكريم أمام مونت كارولو

وتمكن عبد الكريم من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مباراة الفريق أمس أمام مونت كارلو بالدوري الإسباني للشباب، في شوط واحد فقط.

وسجل عبد الكريم أهدافه الثلاث في الشوط الأول من المباراة، في الدقائق، 16، 27 و31 من زمن الشوط.

تصريحات حمزة عبد الكريم بعد فوز برشلونة على مونت كارلو

وقال عبد الكريم، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي عقب نهاية المباراة: "الحمدلله على الفوز وتحقيق لقب الدوري الإسباني للشباب، الفريق كامل اجتهد بشكل كبير منذ بداية الموسم".

وأضاف: "منذ انضمامي للفريق في يناير الماضي، الجميع داخل الفريق يرحبون بي بشكل مميز، مع مرور الوقت تمكن من التأقلم مع الفريق بشكل مميز".

وتابع: "سعيد للغاية بتواجدي داخل النادي، وأتمنى تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة والاستمرار مع الفريق، وبحمد ربنا على تسجيلي ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مباراة اليوم".

واختتم: "كان بإمكاني تسجيل 4 أو 5 أهداف في مباراة مونت كارلو ولكن الحمدلله على الأداء والنتيجة".

