قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن القوات الأمريكية نجحت في تدمير 7 زوارق إيرانية صغيرة، موضحًا أن هذه العمليات تأتي في سياق تحركات مرتبطة بأمن الملاحة في منطقة مضيق هرمز.

استهداف سفينة كورية جنوبية

وفي منشور عبر منصته تروث سوشيال، ذكر ترامب أن إيران شنت هجمات استهدفت دولاً لا علاقة لها بعمليات السفن ضمن ما وصفه بـ"مشروع الحرية"، مشيراً إلى أن من بين الأهداف سفينة شحن كورية جنوبية تعرضت لضرر خلال تلك التطورات.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط 7 قوارب صغيرة وصفها بـ"القوارب السريعة"، مؤكداً أن هذا يمثل ما تبقى من القدرات البحرية المستهدفة.

وأشار إلى أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تُسجل أي أضرار إضافية في السفن العابرة لمضيق هرمز حتى الآن.

إعلان مؤتمر صحفي مرتقب وتوسيع المهمة

وتابع ترامب أن وزير الحرب بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين سيعقدان مؤتمراً صحفياً صباح الثلاثاء لتوضيح التفاصيل.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن إطلاق ما سماه "مشروع الحرية" بهدف تأمين السفن العالقة في مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة.