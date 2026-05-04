الدوري المصري

فاركو

1 1
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

ريال سوسيداد

"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة

كتب : يوسف محمد

06:39 م 04/05/2026
علق شريف صفوت مدير شئون اللاعبين والمدربين الأجانب في نادي الزمالك، على أزمة اللاعب الروسي ديميتري ياكوفيليف، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.


وكان اللاعب الروسي ياكوفيليف، هاجم نادي الزمالك بقوة خلال الساعات الماضية، بسبب عدم الحصول على مستحقاته مع النادي، على الرغم من نهاية تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تصريحات شريف صفوت بخصوص أزمة ياكوفيليف


وقال صفوت في تصريحات، نقلها المركز الإعلامي للنادي: "ديميتري ياكوفليف محترف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، غادر القاهرة يوم 22 أبريل الماضي، ولذلك تمت معاقبته، خاصة وأن عقد اللاعب ممتد مع النادي حتى تاريخ 5 مايو الجاري".


وأضاف: "اللاعب لا يتواجد في القاهرة والنادي يمتلك الإثباتات بشأن مغادرته البلاد في أبريل الماضي، ولذلك تم توقيع غرامة مالية عليه".


وتابع: "سيتم إخطار الاتحادين المصري والدولي بمغادرة اللاعب للقاهرة دون إذن مسبق من النادي".

وواصل: "اللاعب يتبقى له قيمة مستحقاته عن الشهر الأخير خاصة وأن عقده مع النادي سينتهي بشكل رسمي غدا الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري".

