أعلنت لجنة الحكام التابعة لـ الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك وسموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويستضيف سموحة نظيره الزمالك في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله أمام إنبي، ثم خسارته أمام الأهلي بثلاثية دون رد.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة:

حكم الساحة: محمد الغازي

مساعد أول: يوسف البساطي

مساعد ثانٍ: محمد الزناري

الحكم الرابع: مصطفى عثمان

حكم الفيديو (VAR): محمد علي الشناوي

مساعدو VAR: أحمد صلاح ومحمد أحمد الشناوي

ويُذكر أن محمد الغازي كان قد أدار مؤخرًا مواجهة الزمالك أمام بيراميدز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، قبل جولتين من ختام المسابقة.