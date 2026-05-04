شعبة القصابين: أسعار اللحوم لم ترتفع أكثر من 15 جنيهًا فقط

كتب : حسن مرسي

09:02 م 04/05/2026

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم لم تشهد الزيادات الكبيرة التي يتحدث عنها البعض، موضحًا أن الزيادة مقارنة بالعام الماضي لا تتجاوز 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو فقط، وليست 50 جنيهًا كما يُشاع.

وأوضح وهبة، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن السبب وراء الاستقرار هو وفرة المعروض في الأسواق، سواء من الإنتاج المحلي أو من الواردات، إضافة إلى اللحوم المجمدة، ما يجعل من المستحيل حدوث قفزات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار العجول تتراوح حاليًا بين 190 و205 جنيهًا للكيلو، وهو مستوى ثابت مع دخول موسم عيد الأضحى، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وشدد على أن الشعبة تتابع جودة المعروض بشكل مستمر، مؤكدًا أن اللحوم المتوفرة سواء البلدي أو المستوردة ذات نوعية جيدة، إلى جانب لحوم الجاموس والخراف والماعز التي تلبي احتياجات المستهلكين.

وأضاف أن السوق حافظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تراوحت أسعار اللحوم بين 400 و460 جنيهًا للكيلو دون زيادات كبيرة.

وأكد أن هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الرقابية وتوازن السوق، مشيرًا إلى أن الشائعات حول ارتفاعات مبالغ فيها لا أساس لها من الصحة، وأن اللحوم تظل متاحة بجودة وأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

