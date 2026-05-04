إعلان

رحلات الحج 2026.. الداخلية تودع أول أفواج حجاج القرعة

كتب : مصراوي

06:50 م 04/05/2026

الداخلية تيسر أولى رحلات حجاج القرعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مشهد مهيب يملؤه الشوق والروحانية، شهدت الداخلية انطلقت أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مصر، إيذانًا ببدء موسم الحج لعام 1447هـ، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات دقيقة لضمان رحلة آمنة وميسّرة لضيوف الرحمن.

الداخلية تيسر على حجاج القرعة

واتخذت وزارة الداخلية ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1447هـ / 2026م من مطار القاهرة الدولى إلى المدينة المنورة.

توجيهات مساعد وزير الداخلية

وحرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وتهنئتهم وطمأنتهم على اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التى تضمن لهم بمشيئة الله أداء المناسك بسهولة ويسر مع توجيههم بضرورة الالتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية حرصاً على سلامتهم.

مناسك الحج

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما قامت بها وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لعام 1447هـ وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يوم الإثنين الموافق 4 مايو الجارى لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية حجاج القرعة الحج مطار القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
أخبار

هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

"الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني".. مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة
أخبار مصر

"الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني".. مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة
رحلات الحج 2026.. الداخلية تودع أول أفواج حجاج القرعة
حوادث وقضايا

رحلات الحج 2026.. الداخلية تودع أول أفواج حجاج القرعة

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
أخبار مصر

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
الإمارات.. حريق في منطقة الفجيرة إثر استهداف بمسيّرة إيرانية
شئون عربية و دولية

الإمارات.. حريق في منطقة الفجيرة إثر استهداف بمسيّرة إيرانية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
عاجل.. الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ جوالة قادمة من إيران
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر