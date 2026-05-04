في مشهد مهيب يملؤه الشوق والروحانية، شهدت الداخلية انطلقت أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مصر، إيذانًا ببدء موسم الحج لعام 1447هـ، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات دقيقة لضمان رحلة آمنة وميسّرة لضيوف الرحمن.

الداخلية تيسر على حجاج القرعة

واتخذت وزارة الداخلية ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1447هـ / 2026م من مطار القاهرة الدولى إلى المدينة المنورة.

توجيهات مساعد وزير الداخلية

وحرص مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وتهنئتهم وطمأنتهم على اتخاذ التدابير والإجراءات كافة التى تضمن لهم بمشيئة الله أداء المناسك بسهولة ويسر مع توجيههم بضرورة الالتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية حرصاً على سلامتهم.

مناسك الحج

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما قامت بها وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لعام 1447هـ وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يوم الإثنين الموافق 4 مايو الجارى لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها