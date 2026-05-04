واشنطن (أ ش أ)

صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال بيسنت: "لقد فرضنا حصاراً على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية"، معتبراً أن هذه الإجراءات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى ما وصفه بـ"حالة انهيار حر".

ونفى الوزير وجود أي تنسيق أمريكي مع إيران في إطار عملية مشروع الحرية، التي أُعلن عنها مؤخراً، والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي سيتولى بموجبها مرافقة السفن التجارية العالقة منذ أشهر في الخليج العربي لعبور المضيق بأمان.

من جانبها،أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز بسلام يوم الاثنين ضمن هذا البرنامج.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن إيران استهدفت سفينة أخرى على الأقل في هذا الممر المائي الحيوي، في وقت أظهرت فيه بيانات التتبع البحري تراجعاً ملحوظاً في حركة السفن الداخلة إلى المضيق أو الخارجة منه.

وحذّر بيسنت من احتمال التصعيد، قائلاً: "إذا اختار الإيرانيون تصعيد الموقف، فنحن مستعدون لذلك"، مؤكداً في الوقت نفسه أن القوات الأمريكية لن تبادر بإطلاق النار ما لم تتعرض لهجوم.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أقرّ بيسنت بوجود «ارتفاع مؤقت» في أسعار الغاز يؤثر على المستهلكين الأمريكيين، لكنه أعرب عن توقعه بأن «تنخفض الأسعار سريعاً» مع استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مرجحاً أن يحدث ذلك "خلال أسابيع أو شهر على الأكثر".