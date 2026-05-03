مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
21:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

أحمد عاطف يظهر بقناع واقٍ في مران بيراميدز استعدادًا لسيراميكا

كتب : نهي خورشيد

08:37 م 03/05/2026

تدريبات بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عودة أحمد عاطف قطة للمشاركة الجماعية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل عودة قطة إلى تدريبات بيراميدز

وجاءت مشاركة قطة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الأنف والتي تعرض لها خلال مواجهة نادي الزمالك، إذ خضع لجراحة عاجلة لتثبيت الكسر قبل أن يزيل الدعامات الطبية ويظهر بقناع واقٍ للوجه خلال المران.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري

ومن المقرر أن يحل الفريق الكروي بنادي بيراميدز ضيفاً على سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لحسم لقب دوري نايل في نسخته الحالية. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، متساوياً مع الزمالك المتصدر، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

إقرأ أيضاً:

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل ‏

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير ‏

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا أحمد عاطف قطة بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها
أخبار المحافظات

"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
نصائح طبية

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
شاشة وتحرش وكيس فول.. ماذا حدث في مدارس مصر اليوم؟
مدارس

شاشة وتحرش وكيس فول.. ماذا حدث في مدارس مصر اليوم؟
"بعد هاتريك مونت كارلو".. أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال الموسم
رياضة محلية

"بعد هاتريك مونت كارلو".. أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة خلال الموسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة