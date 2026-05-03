شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عودة أحمد عاطف قطة للمشاركة الجماعية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل عودة قطة إلى تدريبات بيراميدز

وجاءت مشاركة قطة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الأنف والتي تعرض لها خلال مواجهة نادي الزمالك، إذ خضع لجراحة عاجلة لتثبيت الكسر قبل أن يزيل الدعامات الطبية ويظهر بقناع واقٍ للوجه خلال المران.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري

ومن المقرر أن يحل الفريق الكروي بنادي بيراميدز ضيفاً على سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لحسم لقب دوري نايل في نسخته الحالية. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، متساوياً مع الزمالك المتصدر، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

