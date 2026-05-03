الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

الزمالك يصدر قراراً خاصاً لجماهيره قبل مباراة سموحة بالدوري

كتب : نهي خورشيد

07:37 م 03/05/2026

جماهير الزمالك

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك خطوة جديدة لدعم جماهيره، إذ قرر توفير 25 حافلة لنقل المشجعين إلى ملعب ستاد الجيش ببرج العرب من أجل حضور المواجهة المرتقبة أمام سموحة ضمن منافسات المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

تعليمات هامة لجماهير الزمالك قبل لقاء سموحة

ومن المقرر أن يتجمع المشجعون أمام البوابة رقم 7 بمقر النادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق الحافلات في تمام الثانية ظهرًا متجهة إلى برج العرب.

وأكد النادي ضرورة اصطحاب كل مشجع بطاقة Fan ID إلى جانب تذكرة المباراة، وذلك لتسهيل إجراءات الدخول إلى الاستاد.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويخوض الزمالك اللقاء خارج ملعبه أمام سموحة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم لتحديد بطل الدوري.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.

علامات فساد السمك في الأسواق خلال الطقس الحار
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
