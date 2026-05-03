رحلة مباشرة.. موعد سفر الزمالك للجزائر استعدادا لنهائي الكونفدرالية

تتجه بعثة الزمالك إلى الجزائر صباح الأربعاء المقبل، استعدادًا لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وتغادر البعثة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، برئاسة هشام نصر، في رحلة مباشرة من القاهرة إلى الجزائر تستغرق قرابة 4 ساعات، دون الحاجة إلى طائرة خاصة، وفقًا لما كشفه مصدر داخل النادي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب النهائي يوم 9 مايو الجاري، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة لتحديد بطل البطولة.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة في الدوري

وعلى صعيد محلي، يخوض الزمالك مواجهة مهمة قبل السفر، عندما يلتقي مع سموحة مساء الثلاثاء في الدوري الممتاز، في إطار استعداداته المكثفة للنهائي القاري.

وكان الفريق الأبيض قد تلقى خسارة في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ليتوقف رصيده عند 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.