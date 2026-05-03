الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ريال مدريد

رحلة مباشرة.. موعد سفر الزمالك للجزائر استعدادا لنهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:45 م 03/05/2026

نادي الزمالك

تتجه بعثة الزمالك إلى الجزائر صباح الأربعاء المقبل، استعدادًا لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وتغادر البعثة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، برئاسة هشام نصر، في رحلة مباشرة من القاهرة إلى الجزائر تستغرق قرابة 4 ساعات، دون الحاجة إلى طائرة خاصة، وفقًا لما كشفه مصدر داخل النادي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب النهائي يوم 9 مايو الجاري، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة لتحديد بطل البطولة.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة في الدوري

وعلى صعيد محلي، يخوض الزمالك مواجهة مهمة قبل السفر، عندما يلتقي مع سموحة مساء الثلاثاء في الدوري الممتاز، في إطار استعداداته المكثفة للنهائي القاري.

وكان الفريق الأبيض قد تلقى خسارة في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، ليتوقف رصيده عند 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

"مسمط الريدز".. ليفربول يثير الجدل بصورة من أجواء مصرية قبل قمة اليونايتد
من حقيبة سفر إلى مأوى آمن.. إحباط محاولة تهريب كائنات نادرة بمطار القاهرة
تفاصيل القبض على الفنانة ياسمينا المصري بتهمة السب والتشهير
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
فرح جماعي وزفة بالجرافة.. غزة تتحدى الاحتلال بالأفراح |فيديو وصور
