تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصرية، ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق الماضية أمام إنبي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان نادي بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني خلف المتصدر نادي الزمالك، الذي يمتلك 50 نقطة أيضًا، إلا أن المواجهات المباشرة تميل لصالح الفارس الأبيض.

وأوضح نادي بيراميدز، أن الحكم الذي أدار مباراة الفريق الماضية أمام إنبي، ارتكب العديد من الأخطاء.

وطالب بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة، التحقيق مع الحكم أمين عمر وطاقم الحكام المساعد، منعهم من إدارة أي مباراة للفريق طرفا فيها لحين انتهاء التحقيقات.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

