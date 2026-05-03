إعلان

الزراعة: فيديو الطماطم "قديم" والقلب الأبيض ظاهرة طبيعية لا خطر منها

كتب : حسن مرسي

08:03 م 03/05/2026

الطماطم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الفيديو المتداول حول وجود مواد كيميائية في الطماطم تسبب الفشل الكلوي هو فيديو قديم يعود لشهر أكتوبر الماضي وتم نفيه سابقا.

وأوضح جاد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن ظاهرة "القلب الأبيض" داخل الطماطم ناتجة عن تغيرات مناخية وبيئية ومعاملات زراعية طبيعية، ولا تشكل أي خطورة.

وأشار المتحدث باسم الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تخضع لرقابة دقيقة من المعمل المركزي والحجر الزراعي، وتتمتع بسمعة دولية ممتازة.

وشدد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن جميع المحاصيل المطروحة في السوق المحلي تخضع لنفس معايير الجودة والرقابة المطبقة للمحاصيل المصدرة للخارج.

وكشف جاد عن نجاح الوزارة في تأهيل 298 مركزا إرشاديا وجمعية زراعية في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد جاد الطماطم حياة كريمة وزارة الزراعة قلب أبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو-انهيار منى عبد الغني على الهواء بسبب هاني شاكر :"خبر صادم ومؤلم"
موسيقى

بالفيديو-انهيار منى عبد الغني على الهواء بسبب هاني شاكر :"خبر صادم ومؤلم"
متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
أخبار مصر

متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
زووم

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة