أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الفيديو المتداول حول وجود مواد كيميائية في الطماطم تسبب الفشل الكلوي هو فيديو قديم يعود لشهر أكتوبر الماضي وتم نفيه سابقا.

وأوضح جاد، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن ظاهرة "القلب الأبيض" داخل الطماطم ناتجة عن تغيرات مناخية وبيئية ومعاملات زراعية طبيعية، ولا تشكل أي خطورة.

وأشار المتحدث باسم الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تخضع لرقابة دقيقة من المعمل المركزي والحجر الزراعي، وتتمتع بسمعة دولية ممتازة.

وشدد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن جميع المحاصيل المطروحة في السوق المحلي تخضع لنفس معايير الجودة والرقابة المطبقة للمحاصيل المصدرة للخارج.

وكشف جاد عن نجاح الوزارة في تأهيل 298 مركزا إرشاديا وجمعية زراعية في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".