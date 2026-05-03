أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء إبحار سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المتكاملة «فخر 1»، تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول الوحدات البحرية التابع للهيئة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال بنائها في إحدى الترسانات الصينية المتخصصة.

«فخر 1» إضافة جديدة لأسطول الخدمات البترولية

تُعد السفينة «فخر 1» رابع وحدة تنضم إلى أسطول سفن الخدمات البترولية، حيث تتبع تحالفًا يضم شركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، وشركة القناة للحبال. ويشغل هذا الأسطول شركة التمساح، التي تمتلك بالفعل سفن «أمان» و«أحمد فاضل» و«بدر».

تصميم متطور يواكب أحدث التكنولوجيا

تتميز السفينة الجديدة بتصميم يعتمد على أحدث نظم تشغيل الوحدات البحرية الموفرة لاستهلاك الوقود، إلى جانب تجهيزها لتنفيذ أعمال الغطس. كما تعمل بنظام التموضع الديناميكي (DP2)، الذي يتيح تثبيت السفينة في موقعها بدقة دون الحاجة لاستخدام المرساة، ما يعزز كفاءتها في المهام البحرية الدقيقة.

مواصفات فنية وإمكانات تشغيلية

تبلغ طول السفينة 64.8 مترًا، وعرضها 16 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 5 أمتار، وهي مجهزة لاستيعاب طاقم يصل إلى 60 فردًا، بما يضمن جاهزيتها لتنفيذ مختلف المهام اللوجستية وخدمات الإمداد في مواقع العمل البحري.

دعم قدرات الهيئة وتنويع مصادر الدخل

وأكد رئيس الهيئة أن دخول «فخر 1» الخدمة يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتحديث الأسطول البحري وتعزيز قدراته، بما يسهم في دعم أنشطة اكتشافات البترول والغاز، إلى جانب فتح مجالات جديدة لتنويع مصادر الدخل لشركات الهيئة.

اجتياز الاختبارات تمهيدًا لدخول الخدمة

وأشار إلى أن السفينة استكملت بنجاح تجارب البحر والرصيف داخل الترسانة الصينية، بحضور ممثلين عن شركة التمساح وهيئة الإشراف الأمريكية ABS، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء إجراءات استلام الوحدة وتجهيزها للعمل فور وصولها مطلع الشهر المقبل.