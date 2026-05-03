الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

الجزار يفاجئ الأهلي بهذا الطلب.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

03:34 م 03/05/2026

عمرو الجزار

يمر عمرو الجزار مدافع النادي الأهلي، بحالة نفسية سيئة للغاية بسبب استمرار استبعاده من حسابات الجهاز الفني بقيادة ييس توروب وعدم مشاركته في أي لقاء رسمي حتى الآن منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

وكشف مصدر مقرب من الجزار لـ" مصراوي" أن اللاعب استفسر من الجهاز الفني عدم سبب عدم حصوله علي أي فرصة في المباريات حتى الآن، وجاء الرد بأن هناك من هم أفضل منه من وجهة نظر توروب ومعاونوه وأن عليه الاجتهاد في التدريبات حتى يحصل علي فرصة الظهور في المواجهات الرسمية.

أضاف: الجزار لم يقتنع بهذه المبررات وطلب أن يخرج معارا لأي فريق آخر في نهاية الموسم لاسيما وأنه جاء للأهلي لاعبًا دوليًا ومنذ انتقاله للفريق الأحمر فقد مكانه في منتخب مصر.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره انبي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.

الاهلي عمرو الجزار توروب

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
تأكيدًا لمصراوي| قومي الطفولة يكشف تفاصيل تحركه ضد أم أوقفت علاج الأنسولين
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة