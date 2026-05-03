يمر عمرو الجزار مدافع النادي الأهلي، بحالة نفسية سيئة للغاية بسبب استمرار استبعاده من حسابات الجهاز الفني بقيادة ييس توروب وعدم مشاركته في أي لقاء رسمي حتى الآن منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

وكشف مصدر مقرب من الجزار لـ" مصراوي" أن اللاعب استفسر من الجهاز الفني عدم سبب عدم حصوله علي أي فرصة في المباريات حتى الآن، وجاء الرد بأن هناك من هم أفضل منه من وجهة نظر توروب ومعاونوه وأن عليه الاجتهاد في التدريبات حتى يحصل علي فرصة الظهور في المواجهات الرسمية.

أضاف: الجزار لم يقتنع بهذه المبررات وطلب أن يخرج معارا لأي فريق آخر في نهاية الموسم لاسيما وأنه جاء للأهلي لاعبًا دوليًا ومنذ انتقاله للفريق الأحمر فقد مكانه في منتخب مصر.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره انبي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.