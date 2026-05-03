بعد تعرضه لحادث.. وزير الرياضة يطمئن على رئيس اتحاد التايكوندو

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه لحادث مروري.

وخلال الاتصال، أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الاتحاد، مؤكدًا دعمه الكامل له، متمنيًا عودته سريعًا لممارسة مهام عمله.

وكان المستشار محمد مصطفى، رئيس اتحاد التاركوندو، قد تعرض لحادث مروري مؤخرًا، استدعى متابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه.