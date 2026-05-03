يبدأ النادي الأهلي عقب مباراة انبي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الدوري، في التحرك نحو تمديد عقود الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"مصراوي" أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي فريق الكرة سيتجمع مع كل لاعب علي حِده لمعرفة مطالبه المالية ومن ثم القيام برفع تقرير إلي رئيس النادي محمود الخطيب وكذا شركة الكرة للبت في الأمر.

وأوضح المصدر، أن الشحات الذي يملك عروضا ليبية وخليجية لا يمانع التجديد للأهلي لكن بشرط أن يتم تقديره ماليًا حيث يعتبر اللاعب أن العقد الجديد ربما يكون الأخير في مشواره مع كرة القدم، فيما يرغب كوكا في تقديره ماديًا أيضًا بعدما رفض النادي رحيله إلي البرتغال في يناير الماضي.

وشدد، علي أن الجلسة التي كان قد عقدها وليد صلاح الدين مدير الكرة مع ثنائي الفريق في شهر فبراير الماضي لم تكن حاسمة حيث تمسك اللاعبان بمبالغ رآها النادي الأهلي أنه تعجيزية ليتم تأجيل الملف دون حسم حتى الوقت الراهن.