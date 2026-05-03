الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

الأهلي يتحرك لتمديد عقود الشحات وكوكا

كتب : رمضان حسن

01:07 م 03/05/2026 تعديل في 01:11 م

حسين الشحات على طريقة أبو تريكة (2)

يبدأ النادي الأهلي عقب مباراة انبي التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الدوري، في التحرك نحو تمديد عقود الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"مصراوي" أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي فريق الكرة سيتجمع مع كل لاعب علي حِده لمعرفة مطالبه المالية ومن ثم القيام برفع تقرير إلي رئيس النادي محمود الخطيب وكذا شركة الكرة للبت في الأمر.

وأوضح المصدر، أن الشحات الذي يملك عروضا ليبية وخليجية لا يمانع التجديد للأهلي لكن بشرط أن يتم تقديره ماليًا حيث يعتبر اللاعب أن العقد الجديد ربما يكون الأخير في مشواره مع كرة القدم، فيما يرغب كوكا في تقديره ماديًا أيضًا بعدما رفض النادي رحيله إلي البرتغال في يناير الماضي.

وشدد، علي أن الجلسة التي كان قد عقدها وليد صلاح الدين مدير الكرة مع ثنائي الفريق في شهر فبراير الماضي لم تكن حاسمة حيث تمسك اللاعبان بمبالغ رآها النادي الأهلي أنه تعجيزية ليتم تأجيل الملف دون حسم حتى الوقت الراهن.

بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الإسكندرية
اتحاد منتجي الدواجن: مفاوضات مع 4 دول عربية وخليجية لتصدير بيض المائدة
خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
ابنة وحيد سيف في غيبوبة تامة.. وشقيقها يطلب الدعاء لها
