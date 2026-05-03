الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

لإعادة الهدوء.. الزمالك يتوجه للإسكندرية مبكرا بعد خسارة القمة

كتب : محمد خيري

11:16 ص 03/05/2026

نادي الزمالك

يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويأتي قرار الجهاز الفني بدخول معسكر مبكر، بهدف فرض حالة من التركيز والهدوء على اللاعبين، في ظل أهمية المواجهة المرتقبة في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.

الزمالك يخسر من الأهلي في الدوري

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة ثقيلة في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بثلاثية دون رد، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة، مواصلًا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سموحة الأهلي الدوري المصري

الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات
هل أخفت حقيقة مرضها؟.. حكاية دنيا فؤاد محاربة السرطان التي دعمها تامر حسني
خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد
