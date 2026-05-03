يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويأتي قرار الجهاز الفني بدخول معسكر مبكر، بهدف فرض حالة من التركيز والهدوء على اللاعبين، في ظل أهمية المواجهة المرتقبة في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب.

الزمالك يخسر من الأهلي في الدوري

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة ثقيلة في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بثلاثية دون رد، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة، مواصلًا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.