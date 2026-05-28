مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

بتروجت

1 2
17:00

الجونة

الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

فاركو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

65 70
20:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

0 0
19:00

تنزانيا - 17

مباريات ودية - منتخبات

مصر

0 0
21:00

روسيا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. متابعة مباراة مصر وروسيا (0-0).. انطلاق الشوط الثاني

كتب : محمد عبد الهادي

08:55 م 28/05/2026 تعديل في 10:09 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (20)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (19)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (17)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (12)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (18)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (13)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (7)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (14)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (16)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (9)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (11)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (10)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (2)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (8)
  • عرض 16 صورة
    الحضور الجماهيري في مباراة مصر وروسيا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين منتخبنا المصري أمام نظيره الروسي، في اللقاء الودي الذي يجمع بينهما استعدادًا لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة روسيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - زيزو - عمر مرموش

متابعة مباراة مصر وروسيا الودية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تمريرات واستحواذ من لاعبي منتخب مصر وسط تراجع للضيوف

الدقيقة 4: هدف ضائع لمنتخب مصر عن طريق إمام عاشور

الدقيقة 6: هجمة خطيرة للمنتخب الروسي وتسديدة تخرج لضربة ركنية.

الدقيقة 8: تسلل علي إمام عاشور بعد انطلاقة من منتصف الملعب

الدقيقة 10: ضغط متواصل للاعبي منتخب مصر علي دفاعات منتخب روسيا.

الدقيقة 13: تريزيجيه يهدر فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية استلمها بتسديدة من المرة الأولي ولكنها مرت خارج المرمي.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من عمر مرموش تمر بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 20: هجمة خطيرة لمنتخب روسيا ودفاعات المنتخب تتصدي وتبعدها

الدقيقة 26: ضربة حرة ثابتة لمنتخب روسيا تنفذ دون خطورة.

الدقيقة: 32: عرضية من الجانب الأيمن لمنتخبنا عن طريق زيزو لكن دفاع روسيا تصدى للكرة

الدقيقة 36: هجمة خطيرة من مرموش ودفاعات المنتخب الروسي تتصدي بنجاح.

الدقيقة 38: تمريرة من مصطفى زيكو إلى عمر مرموش لكن الكرة لم تكن دقيقة وكانت أقوى من اللازم ووصلت سهلة في يد حارس روسيا.

الدقيقة 42: هجمة خطيرة لصالح منتخب مصر بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع روسيا نجح في إبعاد الكرة قبل وصولها إلى مصطفى زيكو، لتتحول إلى ركلة ركنية لصالح الفراعنة.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 45+2: انتهاء صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب مصر وروسيا.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 46: نزول محمد الشناوي في حراسة المرمي بدلًا من مصطفي شوبير مع انطلاقة الشوط الثاني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب روسيا كأس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مد مواعيد المترو حتى 2 صباحًا بسبب مباراة مصر وروسيا
أخبار مصر

مد مواعيد المترو حتى 2 صباحًا بسبب مباراة مصر وروسيا
"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
مصراوى TV

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
"في انتظار موافقة ترامب".. اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا 60 يوماً
شئون عربية و دولية

"في انتظار موافقة ترامب".. اتفاق مبدئي بين إيران وأمريكا 60 يوماً
كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
نصائح طبية

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)
أخبار المحافظات

استخرجها بملقاط.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سماعة الغش" في حقوق أسيوط (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
انهيار روسيا واستنزاف أوكرانيا.. من يربح معركة الأشهر الستة الحاسمة؟
تصعيد خطير يهدد الهدنة.. أمريكا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر المفاوضات