يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين منتخبنا المصري أمام نظيره الروسي، في اللقاء الودي الذي يجمع بينهما استعدادًا لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة روسيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - زيزو - عمر مرموش

متابعة مباراة مصر وروسيا الودية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تمريرات واستحواذ من لاعبي منتخب مصر وسط تراجع للضيوف

الدقيقة 4: هدف ضائع لمنتخب مصر عن طريق إمام عاشور

الدقيقة 6: هجمة خطيرة للمنتخب الروسي وتسديدة تخرج لضربة ركنية.

الدقيقة 8: تسلل علي إمام عاشور بعد انطلاقة من منتصف الملعب

الدقيقة 10: ضغط متواصل للاعبي منتخب مصر علي دفاعات منتخب روسيا.

الدقيقة 13: تريزيجيه يهدر فرصة هدف محقق بعد كرة عرضية استلمها بتسديدة من المرة الأولي ولكنها مرت خارج المرمي.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من عمر مرموش تمر بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 20: هجمة خطيرة لمنتخب روسيا ودفاعات المنتخب تتصدي وتبعدها

الدقيقة 26: ضربة حرة ثابتة لمنتخب روسيا تنفذ دون خطورة.

الدقيقة: 32: عرضية من الجانب الأيمن لمنتخبنا عن طريق زيزو لكن دفاع روسيا تصدى للكرة

الدقيقة 36: هجمة خطيرة من مرموش ودفاعات المنتخب الروسي تتصدي بنجاح.

الدقيقة 38: تمريرة من مصطفى زيكو إلى عمر مرموش لكن الكرة لم تكن دقيقة وكانت أقوى من اللازم ووصلت سهلة في يد حارس روسيا.

الدقيقة 42: هجمة خطيرة لصالح منتخب مصر بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع روسيا نجح في إبعاد الكرة قبل وصولها إلى مصطفى زيكو، لتتحول إلى ركلة ركنية لصالح الفراعنة.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 45+2: انتهاء صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب مصر وروسيا.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 46: نزول محمد الشناوي في حراسة المرمي بدلًا من مصطفي شوبير مع انطلاقة الشوط الثاني