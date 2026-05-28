يستعد منتخب مصر لمواجهة روسيا اليوم الخميس، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم لموسم 2026.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم عدد من الجماهير المصرية لمشاهدة المباراة الودية قبل انطلاق كأس العالم.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة روسيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - زيزو - عمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر:

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم

