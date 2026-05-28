الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع سلاح نووي وإسرائيل سبب عدم استقرار المنطقة

كتب : وكالات

08:58 م 28/05/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أفادت وكالة إيسنا الإيرانية، نقلاً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران لا تسعى لتصنيع سلاح نووي، وأن عدم استقرار المنطقة سببه إسرائيل.

وقال بزشكيان: "لا ننخرط بالدبلوماسية من موقع ذلة، وواجهنا أكبر قوة في العالم وعلينا تقبل الصعوبات".

وفي وقت سابق، شهدت الساحة الميدانية تصعيدا عسكريا متجددا بين إيران وأمريكا، عقب استهداف الحرس الثوري لقاعدة جوية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت إيران أن جاء ردا على تنفيذ القوات الأمريكية غارات جوية وصفتها واشنطن بـ"الدفاعية" واستهدفت منصات إطلاق طائرات مسيّرة إيرانية بالقُرب من مضيق هرمز.

