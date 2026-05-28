الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الجونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

روسيا

بسبب توروب.. قرار من الأهلي حول المدرب الجديد

كتب : مصراوي

01:31 م 28/05/2026

ييس توروب

تواصل إدارة النادي الأهلي دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، تمهيدًا لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للدنماركي ييس توروب، الذي بات قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

تأجيل التفاوض مع المدرب الجديد

ويسعى الأهلي إلى حسم ملف الجهاز الفني الجديد مبكرًا، في إطار التحضير للموسم المقبل، إلا أن الإدارة قررت تأجيل الدخول في مفاوضات رسمية مع أي مدرب في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بإنهاء عقد ييس توروب.

وكشف مصدر داخل النادي أن الأهلي تلقى خلال الفترة الأخيرة العديد من الترشيحات لمدربين أجانب، تمهيدًا للمفاضلة بينهم واختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ملف الشرط الجزائي لتوروب

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع ملف الشرط الجزائي الخاص بعقد توروب على رأس أولوياتها حاليًا، خاصة في ظل تمسك المدرب الدنماركي بالاستمرار حتى نهاية عقده مع النادي.

إيرادات الأفلام في أول أيام عيد الأضحى.. "7Dogs" يتصدر و"أسد" في المركز
"بسبب قُبلة".. الجمهور يهاجم شمس البارودي ويطالبها بحذف صورتها مع حسن يوسف
موعد مباراة مصر وروسيا والقناة الناقلة.. والمترو يعلن خطة خاصة للجماهير
مصدر في الإسماعيلي: 13 لاعبا يهربون من المباراة الأخيرة أمام فاركو
روسيا: مستعدون للمساعدة في نقل اليورانيوم الإيراني المخصب خارج طهران
