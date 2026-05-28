تواصل إدارة النادي الأهلي دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، تمهيدًا لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للدنماركي ييس توروب، الذي بات قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

تأجيل التفاوض مع المدرب الجديد

ويسعى الأهلي إلى حسم ملف الجهاز الفني الجديد مبكرًا، في إطار التحضير للموسم المقبل، إلا أن الإدارة قررت تأجيل الدخول في مفاوضات رسمية مع أي مدرب في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بإنهاء عقد ييس توروب.

وكشف مصدر داخل النادي أن الأهلي تلقى خلال الفترة الأخيرة العديد من الترشيحات لمدربين أجانب، تمهيدًا للمفاضلة بينهم واختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ملف الشرط الجزائي لتوروب

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع ملف الشرط الجزائي الخاص بعقد توروب على رأس أولوياتها حاليًا، خاصة في ظل تمسك المدرب الدنماركي بالاستمرار حتى نهاية عقده مع النادي.

اقرأ أيضا:

خطوة مفاجئة.. نادي جديد يعلن التعاقد مع جوزيه جوميز رسميا

تواجد عبدالمنعم وشوبير.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا

أحدهم إصابته خطيرة.. كيف شارك نجوم الكرة في أضاحي العيد؟