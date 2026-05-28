أمريكا تفرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الإيراني

كتب : وكالات

08:49 م 28/05/2026

وزارة الخزانة الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سلطة مضيق الخليج العربي الإيرانية، محذرة الشركات من دفع رسوم المرور.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية، وهي الوكالة التي تم إنشاؤها لجمع رسوم المرور للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وفقاً لما ذكره وزير الخزانة سكوت بيسنت.

وقال بيسنت في منشور على منصة أكس اليوم الخميس، أن الخزانة الأمريكية تواصل حملتها الاقتصادية ضد النظام الإيراني، مؤكدًا أن الاقتصاد والعملة الإيرانية في حالة انهيار تام.

وأضاف بيسنت أن هيئة مضيق الخليج العربي الإيرانية "مهزلة"، وقد فرضت عليها وزارة الخزانة اليوم عقوبات، محذراً جميع الشركات والهيئات الحكومية من دفع رسوم العبور أو إخفائها تحت مسمى مساعدات.

وأشار بيسنت إلى أن الحصار البحري الأمريكي، الذي شكل جداراً فولاذياً، ضمن أدنى مستوى قياسي لتدفق النفط الخام الإيراني إلى المياه.

وأكد أنه سيتم منع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات، والتزود بالوقود، وبيع التذاكر، مضيفاً أن هذا التدهور لن يتوقف إلا بالتوصل إلى نتيجة مرضية في المفاوضات.

