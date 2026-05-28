حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بطريقتهم الخاصة، من خلال إحياء سنة الأضحية ومشاركة الجماهير أجواء العيد، في مشاهد عكست الروابط القوية بين اللاعبين ومحبيهم.

أضحية كهربا والسعيد

وشهدت الساعات الماضية مشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية في ذبح الأضاحي وتوزيعها، حيث ظهر محمود عبد المنعم “كهربا” وعبد الله السعيد، إلى جانب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ومحمد مجدي “أفشة” لاعب الأهلي، خلال احتفالاتهم بالأضحية وسط الأهالي والأصدقاء، في أجواء اعتاد اللاعبون على مشاركتها سنويًا مع جماهيرهم ومحبيهم.

إصابة خطيرة لحسني عبدربه

وفي واقعة لافتة، تعرض حسني عبد ربه، المدير الرياضي للنادي الإسماعيلي ونجم منتخب مصر السابق، لإصابة قوية أثناء قيامه بذبح أضحية العيد، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات الإسماعيلية، حيث خضع لخياطة في يده اليسرى بـ15 غرزة.

ويُعرف “قيصر الإسماعيلي” بحرصه الدائم على ذبح الأضحية بنفسه خلال عيد الأضحى، وهي العادة التي يواصلها منذ سنوات طويلة.

تهنئة النجوم العالميين

وعلى جانب آخر، حرص النجوم العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى على تهنئة جماهيرهم بمناسبة العيد، حيث نشر قائد منتخب مصر محمد صلاح رسالة عبر حساباته الرسمية قال فيها: “عيد أضحى سعيد وكل سنة وأنتم طيبين”.

كما شارك النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، متابعيه أجواء العيد بصورة من طفولته في المغرب، أرفقها برسالة تهنئة قال فيها: “عيدًا مباركًا سعيدًا” للأمة الإسلامية.

