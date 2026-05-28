أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة النموذج الاسترشادي الثاني في مادة الهندسة المستوية بنظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية، في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفمي والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة وبرعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية.

يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025/2026، من خلال محاكاة واقعية لشكل الامتحان وطبيعة الأسئلة.

نماذج امتحانات الهندسة للصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

يهدف النموذج إلى تدريب الطلاب على أسلوب الإجابة داخل كراسة البوكليت، والتعرف على توزيع الأسئلة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس ورفع مستوى الاستعداد قبل الامتحانات.

كما يتضمن النموذج تدريبات ورسومًا هندسية تطبيقية لتنمية مهارات التفكير والتحليل والاستنتاج، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على إدارة الوقت بدقة أثناء الامتحان.