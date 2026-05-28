كشف الفنان سمسم شهاب تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، مطالبا جمهوره بالدعاء لها.

سمسم شهاب يكشف الحالة الصحية لوالدته

وكتب سمسم عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "تم إجراء العملية الجراحية لوالدتي، وكانت عبارة عن بتر كامل للساق اليمنى، وهي الآن داخل الرعاية".

وتابع: "أتمنى من الله تعالى أن يشفيها وتعود إلينا، ليكون للحياة معنى وطعم.. اللهم اشفِ كل مريض يا رب العالمين".

سمسم شهاب يطالب من جمهور الدعاء لوالدته

وكان سمسم شهاب أعلن قبل أسبوعين تعرض والدته لوعكة صحية، وطلب من جمهوره الدعاء لها، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب: "أمي في حالة حرجة جدًا، أتمنى من الله الشفاء، فليس لي سواها.. اللهم اشفِ أمي واحفظها يا رب".

آخر أعمال سمسم شهاب

وكان آخر أعمال سمسم شهاب طرح أغنية "اتنين عايشين بروح" بطريقة الفيديو كليب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان خالد نور، وتوزيع موسيقي معتز عادل، فيما يُعد الكليب أول عمل غنائي لسمسم شهاب يتم تنفيذه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بفكرة من هاجر حسام الدين.

