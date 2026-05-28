إعلان

"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته

كتب : نوران أسامة

11:24 ص 28/05/2026

سمسم شهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان سمسم شهاب تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، مطالبا جمهوره بالدعاء لها.

سمسم شهاب يكشف الحالة الصحية لوالدته

وكتب سمسم عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "تم إجراء العملية الجراحية لوالدتي، وكانت عبارة عن بتر كامل للساق اليمنى، وهي الآن داخل الرعاية".

وتابع: "أتمنى من الله تعالى أن يشفيها وتعود إلينا، ليكون للحياة معنى وطعم.. اللهم اشفِ كل مريض يا رب العالمين".

سمسم شهاب يطالب من جمهور الدعاء لوالدته

وكان سمسم شهاب أعلن قبل أسبوعين تعرض والدته لوعكة صحية، وطلب من جمهوره الدعاء لها، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب: "أمي في حالة حرجة جدًا، أتمنى من الله الشفاء، فليس لي سواها.. اللهم اشفِ أمي واحفظها يا رب".

آخر أعمال سمسم شهاب

وكان آخر أعمال سمسم شهاب طرح أغنية "اتنين عايشين بروح" بطريقة الفيديو كليب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان خالد نور، وتوزيع موسيقي معتز عادل، فيما يُعد الكليب أول عمل غنائي لسمسم شهاب يتم تنفيذه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بفكرة من هاجر حسام الدين.

اقرأ أيضًا:

ميرنا جميل وأصالة ومصطفى غريب.. بالصور احتفالات النجوم بعيد الأضحى

"مشهد مرعب".. كيف علق الجمهور على احتفال أحمد العوضي بعيد الأضحى بـ عين شمس؟

سمسم شهاب نجوم الفن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مسؤول سعودي يكشف مفاجأة.. رونالدو صلى مع اللاعبين قبل مباراة ضمك
رياضة عربية وعالمية

مسؤول سعودي يكشف مفاجأة.. رونالدو صلى مع اللاعبين قبل مباراة ضمك
صواريخ ثقيلة ومسيّرات.. حزب الله اللبناني يستهدف جنود الاحتلال بعمليات
شئون عربية و دولية

صواريخ ثقيلة ومسيّرات.. حزب الله اللبناني يستهدف جنود الاحتلال بعمليات
بعد مقتل جندية.. وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله اللبناني سيدفع أثمانًا
شئون عربية و دولية

بعد مقتل جندية.. وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله اللبناني سيدفع أثمانًا
ترك التدريس وجدارياته تزين ميادين البحيرة.. من هو صاحب مجسم الغوريلا الحمراء؟
أخبار المحافظات

ترك التدريس وجدارياته تزين ميادين البحيرة.. من هو صاحب مجسم الغوريلا الحمراء؟
محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد رحيله عن ليفربول (فيديو)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان