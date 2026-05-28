تراجع سعر أونصة الذهب بأكثر من 60 دولارا اليوم.. فما الأسباب؟

تراجعت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 1.5% خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتراجع المخاوف الجيوسياسية وعودة الهدوء النسبي في الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص الإقبال على المعدن النفيس باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

وبحسب أحدث بيانات وكالة بلومبرج، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.59% ليصل إلى نحو 4386 دولارًا للأونصة، فاقدًا قرابة 60 دولارًا مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات أمس، والتي سجل خلالها نحو 4451 دولارًا للأونصة.

أعلى مستوى تاريخي للذهب

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى تاريخي له في نهاية يناير الماضي عند 5608 دولارات للأوقية، قبل أن يدخل في موجة تصحيح هابطة مع تراجع حدة التوترات السياسية والعسكرية على الساحة الدولية.

أسباب انخفاض الذهب العالمي

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أثناء حديثه لـ"مصراوي"، إن تراجع أسعار الذهب يعود بشكل رئيسي إلى تحسن الأوضاع السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق العالمية.

وأوضح نجيب، أن أسعار الذهب ترتفع عادة في أوقات الأزمات والتوترات الجيوسياسية، نتيجة زيادة الطلب عليه كملاذ آمن، بينما يؤدي الاستقرار السياسي إلى تراجع الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار.