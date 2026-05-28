تحول مجسم "الغوريلا الحمراء" بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، خلال الأيام الماضية، إلى واحدة من أكثر الوقائع تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار حالة واسعة من الجدل بين الأهالي، قبل أن تقرر الوحدة المحلية إزالة المجسم استجابة لردود الفعل المتباينة.

ومع تصاعد الجدل، اتجهت الأنظار نحو صاحب المجسم، إبراهيم عفيفي، الذي ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدد من الجداريات والمجسمات الفنية داخل محافظة البحيرة وخارجها.

وفي السطور التالية أبرز 7 معلومات عن صاحب مجسم "الغوريلا الحمراء":

1- إبراهيم عفيفي من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

2- درس بكلية التربية قسم العلوم، وعمل بالتدريس لفترة قصيرة قبل أن يترك المجال ويتجه للعمل في الديكور وتنفيذ الأعمال الفنية.

3- بدأت موهبته في الرسم منذ طفولته، واعتمد بشكل كبير على التعلم الذاتي وتطوير نفسه في تنفيذ الجداريات والمجسمات الفنية.

4- نفذ عدداً من الجداريات والأعمال الفنية داخل ميادين ومناطق عامة بمحافظة البحيرة.

5- يعتمد في تنفيذ عدد من أعماله على خامات مختلفة أبرزها "الفايبر جلاس" المستخدم في تصنيع المجسمات.

6- شارك في تنفيذ مجسمات وأعمال ديكورية لصالح مولات ومناطق ترفيهية داخل مصر وخارجها، بينها الإمارات والسعودية والساحل الشمالي.

7- تحدث في وقت سابق عن أمنيته بتحويل الشوارع والميادين إلى "متاحف مفتوحة" تضم أعمالاً فنية ومجسمات، قبل أن يتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجدل الذي أثاره مجسم "الغوريلا الحمراء"، المستوحى من شخصية "كينج كونج"، بمدينة أبو المطامير.