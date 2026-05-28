خطة لرفع إنتاج "مينا غرب-1" إلى 80 مليون قدم غاز يوميًا

أعلنت وزارة البترول تحقيق نتائج إيجابية من حفر واختبار البئر "مينا غرب-1" بحقل غرب مينا في البحر المتوسط، الذي تنفذه شركتا شل وكوفبيك عبر شركة رشيد للبترول.



وأظهرت الاختبارات الأولية إنتاج نحو 45 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إضافة إلى ألف برميل متكثفات، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا بعد ربط البئر على التسهيلات الإنتاجية.

ومن المقرر بدء حفر البئر "مينا غرب-2" لدعم خطط تنمية الحقل وزيادة الإنتاج.

ويأتي المشروع ضمن المرحلة الأولى لتنمية الحقل باستثمارات 390 مليون دولار، تستهدف إضافة 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا و3 آلاف برميل متكثفات خلال الربع الرابع من 2026.

وتقدّر احتياطيات الحقل بنحو 245 مليار قدم مكعب غاز و5 ملايين برميل متكثفات، في إطار جهود وزارة البترول لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي محليًا.