في خطوة مفاجئة، أعلن نادي الخليج السعودي تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ليتولى القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين، عقب نهاية تجربته مع نادي الفتح.

الخليج يعلن التعاقد مع جوميز

ونشر نادي الخليج بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أكد خلاله إتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي، قائلًا: “إدارة نادي الخليج تتعاقد مع المدرب جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية لـ«قدم الدانة» لمدة موسمين”.

وجاء إعلان التعاقد مع جوميز بعد فترة من التكهنات حول مستقبله، خاصة في ظل ارتباط اسمه بتدريب النادي الأهلي، كأحد أبرز المرشحين لخلافة المدرب الدنماركي ييس توروب.

جوميز يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

وكان المدرب البرتغالي قد دخل دائرة اهتمامات الأهلي في أكثر من مناسبة، إلا أنه فضّل استكمال مشواره مع الفتح خلال موسم 2025-2026، ونجح في قيادة الفريق للبقاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أنهى الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

ويمتلك جوزيه جوميز سجلًا مميزًا في الكرة المصرية، بعدما حقق نجاحات لافتة خلال تجربته السابقة مع الزمالك، وقاد الفريق للتتويج بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي، ليترك بصمة قوية في تاريخ القلعة البيضاء.

