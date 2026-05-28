الكويت تستنكر الهجوم الإيراني الأخير وتُطالب بوقف التصعيد

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بواسطة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

واعتبرت الوزارة، في بيان رسمي لها، اليوم الخميس، أن هذا الهجوم يُمثّل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن الهجمات الإيرانية شكّلت تهديدا مباشرا لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية، وجددت رفض البلاد الكامل للعدوان السافر.

وأوضح بيان الخارجية الكويتية، أن هذا التصعيد العسكري جاء في وقت حساس تبذل فيه جهود حثيثة ومكثفة من قبل عدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف خفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من الصراعات.

وأشارت الوزارة، إلى أن التوقيت الحالي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات الإيرانية ويقوض بشكل مباشر كافة المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية، الجانب الإيراني بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط عن هذه الاعتداءات الآثمة، محمّلة طهران المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تلك الأفعال لما تمثله من عدوان سافر.

وأكدت الوزارة، أن هذه الهجمات تُشكّل خرقا جسيما للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026.

وشددت وزارة الخارجية، في ختام بيانها، على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها السياسي والعسكري الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ أمنها القومي والدفاع عن سلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد خارجي، موضحة أن هذا الموقف الثابت يأتي استنادا إلى حق الدولة الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المستقرة.