تفاصيل حدود السحب والرسوم من ماكينات الصراف الآلي في إجازة عيد الأضحى

كتب : منال المصري

02:31 م 28/05/2026

ماكينات الصراف الآلي

تلتزم البنوك بحدود قصوى يومية للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وتطبق البنوك هذه الحدود خلال إجازة عيد الأضحى، بهدف تشجيع العملاء على استخدام أدوات الدفع الإلكترونية وتقليل تداول النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما لجأت البنوك إلى تفعيل خطط طوارئ خلال الإجازة، من خلال تغذية ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها القصوى أكثر من مرة يوميا، بعد تزايد حجم الإقبال على السحب، وظهور شكاوى من العملاء بشأن نقص السيولة.

ويزداد خلال إجازات الأعياد، ومع إغلاق البنوك لفترات طويلة، حجم السحب من ماكينات الصراف الآلي، بهدف شراء مستلزمات العيد، في ظل ارتفاع الإنفاق مقارنة بالأيام العادية.

تغلق البنوك أبوابها خلال إجازة عيد الأضحى 6 أيام متتالية بداية من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل على أن تستأنف العمل يوم الاثنين.

تفاصيل حدود السحب والرسوم والإيصال الورقي من ماكينات الـATM:

حد السحب النقدي اليومي: بحد أقصى 30 ألف جنيه يوميا، سواء في عملية واحدة أو على عدة عمليات.

عمولة السحب لعملاء البنك: لا تفرض أي عمولات على السحب باستخدام بطاقات الخصم المباشر (Debit Card).

عمولة السحب لغير العملاء: تتراوح بين 5 و15 جنيها لكل عملية سحب عند استخدام بطاقة في ماكينة تابعة لبنك آخر غير مصدر البطاقة، وفقًا لسياسة كل بنك.

رسوم الإيصال الورقي: تفرض بعض البنوك رسوما تتراوح بين 1 و5 جنيهات عند طلب إيصال ورقي، في ظل ارتفاع أسعار الورق والأحبار.

