تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر

في ظل استمرار توسع صناعة السيارات داخل السوق المصري، تزداد أهمية الطرازات المجمعة محليًا باعتبارها أحد أبرز البدائل المتاحة أمام المقبلين على الشراء، خاصة مع تنوع الفئات السعرية وتعدد التجهيزات بين السيدان والـSUV، ما ساهم في تعزيز المنافسة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وتضم قائمة أبرز السيارات المجمعة محليًا في مصر عددًا من الطرازات التي تجمع بين السعر التنافسي والمواصفات المختلفة، وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 720 ألف جنيه.

أسعار أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا:

نيسان صني

تتوفر نيسان صني العائلية موديل 2027 في مصر خلال شهر مايو الجاري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 765.000 جنيه للفئة Base A/T، والفئة AT Mid سعرها الرسمي 800.000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة AT Super salon الأعلى تجهيزًا 835.000 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

هيونداي اكسنت RB

ووفقًا للأسعار الرسمية، تعد هيونداي أكسنت RB موديل 2026 أرخص سيارة كورية في السوق المصري، إذ تبدأ أسعارها من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

شيفرولية أوبترا

تبدأ أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة 764.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة الأولى MT Basic بسعر 720,000 جنيه، والفئة الثانية CVT Basic بسعر 765,000 جنيه، بينما سجلت الفئة الثالثة CVT Comfort نحو 805,000 جنيه.

تعتمد جميع فئات أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر، ينتج قدرة تصل إلى 114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 3800 دورة، وقد تم تزويد الفئتين Basic وComfort بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، بينما جاءت فئة MT مزودة بناقل حركة يدوي من خمس سرعات.

شيري تيجو 4 برو

تأتي أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، تبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury، فيما بلغت الفئة الأعلى Luxury Turbo نحو 1,055,000 جنيه.

تعتمد تيجو 4 برو على نسختين من المحركات الأولى سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.