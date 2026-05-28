شهد سعر الريال السعودي تراجعًا ملحوظا مقابل الجنيه خلال الأسبوع الجاري، رغم بدء موسم الحج وانتعاش الطلب الموسمي على شراء الريال من البنوك وشركات الصرافة.

وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنحو 20 قرشا في 5 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



ويعد يوم الاثنين آخر أيام التعاملات الأسبوعية لأسعار العملات العربية والأجنبية، مع تعطيل العمل بالقطاع المصرفي بدءا من الثلاثاء الماضي وحتى الأحد المقبل، بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

وأرجع مصرفيون تحدثوا إلى "مصراوي" انخفاض الريال السعودي إلى تراجع سعر الدولار، موضحين أن العملة الأمريكية تعد العامل الأساسي في تحرك باقي العملات، باعتبارها الأكثر وزنا وطلبا في السوق المصرية.

ضعف الطلب على الريال السعودي في موسم الحج



وقال مدير في إحدى شركات الصرافة الحكومية الكبرى إن الطلب على شراء الريال السعودي خلال موسم الحج هذا العام تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب ارتفاع أسعار برامج الحج، فضلًا عن تراجع إقبال المعتمرين على شراء الريال نتيجة ارتفاع سعره.

وأوضح أن المعروض من الريال السعودي يتجاوز الطلب بأكثر من 90% داخل شركات الصرافة، مشيرا إلى أنه يتم بيع حصيلة الريال المتوافرة بفروع الشركات إلى البنوك.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.86 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.86 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.86 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.83 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و13.92 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.88 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.