مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

روسيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

- -
19:00

تنزانيا - 17

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

وادي دجلة

مجانا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وروسيا

كتب : محمد خيري

10:35 ص 28/05/2026

منتخب مصر الأول

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء الخميس إلى ستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مواجهة ودية قوية تجمع منتخب مصر بنظيره الروسي، ضمن التحضيرات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويخوض “الفراعنة” هذا الاختبار الفني المهم بحثًا عن تعزيز الجاهزية والاستقرار الفني قبل المونديال المرتقب، في مواجهة تحمل العديد من المكاسب الفنية أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية.

موعد مباراة مصر وروسيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب مصر وروسيا، يوم الخميس 28 مايو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

وتُنقل المباراة، بين مصر وروسيا، عبر شاشة ON SPORT، فيما يتولى المعلق حاتم بطيشة الوصف التفصيلي لأحداث اللقاء، كما سيكون البث المباشر متاحًا عبر منصة كورة بلس.

وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة الوديات التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة بعض العناصر قبل الاستحقاق العالمي المنتظر، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك صيف 2026.

منتخب مصر روسيا كأس العالم 2026

