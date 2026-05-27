تعرض حسني عبد ربه، المدير الرياضي لنادي الإسماعيلي، لإصابة في يده اليسرى أثناء قيامه بذبح أضحية عيد الأضحى المبارك، ما استدعى نقله بشكل فوري إلى أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل حسني عبدربه للمستشفى

وخضع عبد ربه لتدخل طبي عاجل، حيث تم إجراء خياطة للجرح بـ15 غرزة في اليد اليسرى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عملية الذبح.

ويحرص نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق على المشاركة بنفسه في ذبح الأضاحي خلال الأعياد، وهو تقليد اعتاد عليه منذ سنوات، إلا أن هذه المرة شهدت تعرضه لإصابة استلزمت تدخلاً طبياً سريعاً.

حسني عبدربه من النجوم التاريخيين في كرة القدم المصرية

ويُعد حسني عبد ربه أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في العقدين الأخيرين، حيث ارتبط اسمه بإنجازات منتخب مصر لكرة القدم خلال حقبة المدرب حسن شحاتة، وساهم في التتويج بثلاثة ألقاب متتالية من كأس الأمم الأفريقية، ليصبح أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للفراعنة.

