دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

22:00

رايو فاييكانو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

20:00

نادي تايجرز

إصابة حسني عبدربه أثناء الذبح ونقله للمستشفى

كتب : محمد خيري

04:21 م 27/05/2026 تعديل في 04:41 م

حستي عبدربه في المستشفى

تعرض حسني عبد ربه، المدير الرياضي لنادي الإسماعيلي، لإصابة في يده اليسرى أثناء قيامه بذبح أضحية عيد الأضحى المبارك، ما استدعى نقله بشكل فوري إلى أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وخضع عبد ربه لتدخل طبي عاجل، حيث تم إجراء خياطة للجرح بـ15 غرزة في اليد اليسرى، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عملية الذبح.

ويحرص نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق على المشاركة بنفسه في ذبح الأضاحي خلال الأعياد، وهو تقليد اعتاد عليه منذ سنوات، إلا أن هذه المرة شهدت تعرضه لإصابة استلزمت تدخلاً طبياً سريعاً.

حسني عبدربه من النجوم التاريخيين في كرة القدم المصرية

ويُعد حسني عبد ربه أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في العقدين الأخيرين، حيث ارتبط اسمه بإنجازات منتخب مصر لكرة القدم خلال حقبة المدرب حسن شحاتة، وساهم في التتويج بثلاثة ألقاب متتالية من كأس الأمم الأفريقية، ليصبح أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للفراعنة.

حسني عبدربه الإسماعيلي الدوري المصري

عيدية العيد بالموبايل.. خطوات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية
ما تأثير تناول الكبدة الضأن على جسمك؟
بولت.. أول شركة تكنولوجيا مالية تستغني عن إدارة الموارد البشرية بالكامل..
مقتدى الصدر يفصل "سرايا السلام" عن التيار الشيعي ويعلن إلحاقها بالدولة
طائرة تلقي هدايا على المصلين في محيط المساجد بمدينة ٦ أكتوبر
