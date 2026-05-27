مصدر لمصراوي.. الأهلي يُخطر نجل سيد معوض بقرار حاسم بشأن رحيله

اتخذ سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب المشرف العام على فريق الكرة، قرارًا حاسمًا في الساعات الماضية بشأن اللاعب عمر سيد معوض، نجل نجم الأهلي السابق.

وأكد مصدر لمصراوي، أن سيد عبد الحفيظ، أخطر سيد معوض نجم الكرة المصرية الأسبق ووالد اللاعب عمر سيد معوض جناح الأهلي الشاب، برفض فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عبد الحفيظ لوالد اللاعب أن الأهلي غير مستعد لمناقشة أي عروض تخص رحيله في ظل حاجة الفريق إلى جهوده، مع التأكيد على الرغبة في استمراره خلال الموسم المقبل.

وجاء موقف الأهلي بعد استفسار سيد معوض عن وضع نجله، وما إذا كان هناك اتجاه للاستغناء عنه أو الإبقاء عليه، خاصة في ظل وصول بعض العروض للاعب من أندية بالدوري الممتاز، أبرزها أبو قير للأسمدة الصاعد حديثًا، إلى جانب عرضين من إنبي والبنك الأهلي.

