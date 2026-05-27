مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

- -
20:00

نادي تايجرز

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

- -
22:00

رايو فاييكانو

جميع المباريات

إعلان

مصدر لمصراوي.. الأهلي يُخطر نجل سيد معوض بقرار حاسم بشأن رحيله

كتب : رمضان حسن

07:49 م 27/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمر سيد معوض لاعب الأهلي
  • عرض 6 صورة
    عمر سيد معوض 1
  • عرض 6 صورة
    عمر سيد معوض 1
  • عرض 6 صورة
    عمر سيد معوض
  • عرض 6 صورة
    عمر سيد معوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب المشرف العام على فريق الكرة، قرارًا حاسمًا في الساعات الماضية بشأن اللاعب عمر سيد معوض، نجل نجم الأهلي السابق.

وأكد مصدر لمصراوي، أن سيد عبد الحفيظ، أخطر سيد معوض نجم الكرة المصرية الأسبق ووالد اللاعب عمر سيد معوض جناح الأهلي الشاب، برفض فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عبد الحفيظ لوالد اللاعب أن الأهلي غير مستعد لمناقشة أي عروض تخص رحيله في ظل حاجة الفريق إلى جهوده، مع التأكيد على الرغبة في استمراره خلال الموسم المقبل.

وجاء موقف الأهلي بعد استفسار سيد معوض عن وضع نجله، وما إذا كان هناك اتجاه للاستغناء عنه أو الإبقاء عليه، خاصة في ظل وصول بعض العروض للاعب من أندية بالدوري الممتاز، أبرزها أبو قير للأسمدة الصاعد حديثًا، إلى جانب عرضين من إنبي والبنك الأهلي.

اقرأ أيضًا:
بسبب "يا جعان".. جمهور الأهلي يهاجم عصام الحضري والزملكاوية يدافعون

صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر سيد معوض الأهلي سيد عبدالحفيظ

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
نصائح طبية

عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد
مع الداعية مصطفى حسني.. أحمد حاتم ينشر مجموعة صور من رحلته في الحج
زووم

مع الداعية مصطفى حسني.. أحمد حاتم ينشر مجموعة صور من رحلته في الحج
ماذا يفعل استخدام الهاتف قبل النوم بقلبك وعقلك؟.. مفاجأة صادمة
نصائح طبية

ماذا يفعل استخدام الهاتف قبل النوم بقلبك وعقلك؟.. مفاجأة صادمة
"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
البيت الأبيض ينفي "مزاعم" طهران حول مسودة اتفاق لإنهاء حرب إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض ينفي "مزاعم" طهران حول مسودة اتفاق لإنهاء حرب إيران

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان