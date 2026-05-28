حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين من الانسياق وراء بعض الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تدعي الإعلان عن بيع عسل النحل وبعض المنتجات الغذائية الأخرى منسوبة إلى الوزارة على خلاف الحقيقة.

وتؤكد الوزارة بشكل قاطع أنه ليس لديها أي صفحات رسمية أو حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بترويج أو بيع منتجاتها إلكترونياً 'أونلاين"، وأن أي صفحة تقدم هذه الخدمة هي صفحة وهمية وغير تابعة لها مطلقاً.

منافذ وزارة الزراعة

وأشارت الى إن جميع منتجات وزارة الزراعة يتم طرحها فقط ومن خلال المنافذ الرسمية المعتمدة، التابعة للوزارة بشكل مباشر، حيث تمتلك الوزارة منظومة متكاملة تشمل نحو 600 منفذ ثابت ومتنقل منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجد فقط في مركز البحوث الزراعية والمحطات والمعاهد البحثية، فضلا عن مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي بالمحافظات، فضلا عن السيارات التابعة للوزارة والتي تعمل كمنافذ متنقلة تجوب الميادين العامة، لتقديم المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين.

وتُهيب وزارة الزراعة بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع هذه الصفحات المضللة حفاظاً على سلامتهم وأموالهم، مع التأكيد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات ومن يديرونها بتهمة النصب وانتحال صفة جهة حكومية.